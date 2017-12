Guga mantém posição no ranking O tenista Gustavo Kuerten manteve sua posição no ranking de entradas da ATP, segundo a lista divulgada nesta segunda-feira. Com 855 pontos, Guga continua em 40º no ranking que leva em conta o desempenho nas últimas 52 semanas. André Sá, na 66ª posição, é o segundo brasileiro neste ranking e Fernando Meligeni, na 72ª, é o terceiro. A lista de Entradas tem a liderança tranqüila do australiano Lleyton Hewitt, que soma 4.465 pontos. O alemão Tommy Haas aparece em segundo (2.875) e Andre Agassi o terceiro ( 2.875). Veja os 10 melhores e as posições dos brasileiros. 1. Lleyton Hewitt (AUS) 4.465 pontos 2. Tommy Haas (ALE) 2.875 3. Andre Agassi (EUA) 2.875 4. Marat Safin (RUS) 2.665 5. Tim Henman (ING) 2.455 6. Juan Carlos Ferrero (ESP) 2.435 7. Albert Costa (ESP) 2.095 8. Sebastien Grosjean (FRA) 2.055 9. Carlos Moyá (ESP) 2.040 10. Yevgueni Kafelnikov (RUS) 2.025 Brasileiros 40. Gustavo Kuerten 855 66. Andre Sá 621 72. Fernando Meligeni 556 81. Flavio Saretta 481 141. Ricardo Mello 282 150. Alexandre Simoni 254