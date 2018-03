Guga mantém posição; Saretta cai Os dois principais tenistas do Brasil têm poucos motivos para comemorar a nova lista do ranking de entradas da ATP, divulgada nesta segunda-feira. Gustavo Kuerten se manteve na 22ª posição, mas Flávio Saretta caiu duas colocações em relação ao levantamento anterior. Agora é o 49º do mundo. O ranking de entradas - que leva em conta o desempenho do tenista nas últimas 52 semanas - tem a liderança do suíço Roger Federer. O norte-americano Andy Roddick é o segundo e o espanhol Juan Carlos Ferrero o terceiro. No ranking da Corrida dos Campeões - que contabiliza apenas os resultados da atual temporada - a liderança também é de Federer. Roddick aparece em segundo e Andre Agassi (EUA) em terceiro. Neste ranking, Guga é o 14º e Saretta o 74º. FEMININO - A tenista belga Justine Henin-Hardenne lidera com folga o ranking feminino. Henin acumula 7.367 pontos, contra 6.280 de sua compatriota Kim Clijsters, que aparece em segundo. A francesa Amelie Mauresmo tem 3.457 pontos e é a terceira no ranking. Com 2.293 pontos, a norte-americana Serena Williams caiu duas posições e agora é a nona do ranking.