Guga mantém posições nos rankings O tenista Gustavo Kuerten manteve as posições nos dois rankings da ATP, segundo as listas divulgadas nesta segunda-feira. No ranking de Entradas - que leva em conta o desempenho nas últimas 52 semanas - o brasileiro continua na 13ª posição. Na Corrida dos Campeões - que contabiliza apenas os resultados deste ano - Guga é o 12º, apesar de não ter disputado nenhum torneio na semana passada. No ranking de Entradas, o líder é o norte-americano Andre Agassi, que soma 4.090 pontos. O espanhol Juan Carlos Ferrero aparece em segundo com 3.875 e o suíço Roger Federer em terceiro, com 3.575 Finalista no Torneio de Gstaad, Federer lidera o ranking da Corrida dos Campeões. Ferrero é o segundo e Andre Agassi o terceiro.