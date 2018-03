Guga mantém sétimo lugar na Corrida O tenista brasileiro Gustavo Kuerten manteve o sétimo lugar no ranking da Corrida dos Campeões. O brasileiro segue com 172 pontos. O espanhol Juan Carlos Ferrero pulou do quarto para o segundo lugar, enquanto seu compatriota Carlos Moyá caiu da segunda para a quarta posição. O argentino Agustín Calleri ocupa a décima posição que era do norte-americano Vincent Spadea. A liderança é do norte-americano Andre Agassi. Confira o ranking da Corrida dos Campeões: 1) Andre Agassi (EUA) - 371 pontos 2) Juan Carlos Ferrero (ESP) - 262 3) Rainer Schuttler (ALE) - 248 4) Carlos Moyá (ESP) - 247 5) Roger Federer (SUI) - 226 6)Andy Roddick (EUA) - 186 7) Gustavo Kuerten (BRA) - 172 8) Guilhermo Coria (EUA) - 166 9) Lleyton Hewitt (AUS) - 166 10)Agustín Calleri (ARG) - 137