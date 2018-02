Guga mantém vivo sonho de grandes vitórias A derrota para o argentino David Nalbandian, por 6/2, 3/6, 6/4 e 7/6 (8/6), nas quartas-de-final de Roland Garros, determinou o fim do sonho do tetracampeonato para Gustavo Kuerten em Paris 2004, mas a boa campanha no torneio fez renascer uma nova esperança: "Estou certo de que posso competir no mesmo nível dos melhores e dos mais jovens", garantiu um Guga, até que bem animado. Normalmente as derrotas, especialmente em Roland Garros, deixam Guga bastante abatido. Mas desta vez foi diferente. Afinal, conseguiu provar que não está acabado e que ainda pode sonhar com grandes conquistas no tênis. É claro que para isso terá de tratar e acabar com as dores no quadril. "No jogo, concentrado e focado em ganhar os pontos, não estava sentindo tanto. Mas agora que a adrenalina baixou, estou sentindo muitas dores." Para garantir suas chances de voltar a sonhar com grandes títulos num futuro breve, Guga advertiu que "o quadril é quem vai definir meus torneios, daqui para frente". Com isso, o tenista deixa clara a intenção de investir na recuperação física e escolher melhor os seus próximos torneios. "Não adianta nada eu ir para Wimbledon e encontrar os mesmos problemas. Sair de lá com as mesmas dores que estou sentindo hoje. Afinal, agora sei que posso ganhar de qualquer um se não tiver de lutar contra as dores." Os problemas físicos, porém, não impediram que Guga lutasse pela vitória diante de Nalbandian e até mesmo tivesse boas chances de vencer o jogo. Por duas vezes sacou para fechar o quarto set, o mais dramático. Com 5 a 4 e com 6 a 5. No tiebreaker voltou a ter uma cômoda vantagem, com 5 a 2, e sacou com 5 a 4. Teve no total quatro set points. "Se tivesse levado o jogo para o quinto set, acho que teria mais chances de vencer", garantiu o tenista brasileiro. "Apesar de todos os problemas com as dores, senti que o Nalbandian estava mais desgastado do que eu e poderia ter vencido a partida e aí o título poderia estar bem mais próximo." Sem Guga, o torneio perdeu muito de seu interesse. Nalbandian, por exemplo, um dos semifinalistas não atraiu nenhum representante da imprensa internacional e nem sequer houve perguntas em inglês e francês. Assim, Roland Garros de 2004 conta com três argentinos e um inglês. Nas semifinais de sábado, Nalbandian enfrenta Gaston Gaudio e Guillermo Coria joga com o inglês Tim Henman. Nesta quarta-feira, Gaudio passou com inesperada facilidade pelo australiano Lleyton Hewitt por 6/3, 6/2 e 6/2. Nesta quinta-feira, nas semifinais femininas, o domínio é russo: Elena Dementieva enfrenta a argentina Paola Suarez e Anastasia Myskina enfrenta Jennifer Capriati.