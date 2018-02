Guga: ´Me sinto pronto para ter um ano normal novamente´ O ano de 2007 promete ser ótimo para Gustavo Kuerten. Nesta quarta-feira, em entrevista coletiva em Florianópolis, o tenista brasileiro confirmou que retorna aos torneios na semana que vem, em Santiago (Chile), no Challenger local, competição que será disputada no saibro. Depois, disputará Viña del Mar, Florianópolis e Costa do Sauípe, todos em busca de pontos para o ranking da ATP. ?Me sinto preparado para começar esse retorno ao circuito. Usei bem esses três ou quatro eventos que joguei no final do ano passado, incluindo algumas exibições, para ter alguma referência e ver o que precisava trabalhar mais. Hoje me sinto pronto para ter um ano normal novamente, poder disputar os torneios, me preocupar com pontos, adversários, como vou jogar e o que preciso fazer para ganhar as partidas", disse. Sobre a preparação para este ano - buscando ainda eliminar os erros do ano passado, quando não conseguiu voltar às quadras mesmo com o trabalho intenso de recuperação física -, Guga disse que procurou ao máximo simular jogos, treinando com tenistas que estão disputando o circuito, inclusive. "Havia uma época, em que competir para mim, era como amarrar o sapato. Eu nem pensava e já estava lá, todos os dias, sabendo o que fazer. Ainda vou sentir uma deficiência comparando com outros jogadores que já vem de uma seqüência maior de jogos, mas não tão grande. Hoje já vai ser uma coisa muito mais minimizada do que foi no final do ano", acredita. Guga disse ainda que espera por uma boa atuação o quanto antes. "A tendência é que logo logo eu já tenha uma surpresa boa, quem sabe até nesses quatro torneneios, se eu pegar uma semana, ganhar umas partidas, posso deslanchar.?