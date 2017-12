Guga, Mello e Saretta caem no ranking Os principais tenistas brasileiros cairam no ranking desta semana. Segundo lista divulgada pela ATP, Gustavo Kuerten é agora o número 40 do mundo e como disse que só deve voltar a jogar em fevereiro ou março do próximo ano, a tendência de queda vai continuar. Ricardo Mello entrou em férias e foi para 64.º do mundo, enquanto Flávio Saretta, apesar das quartas-de-final alcançada semana passada, na Copa Petrobras no Chile, perdeu uma colocação, indo para 112. Saretta é o único destes jogadores que ainda pode melhorar o ranking este ano. Seu objetivo é terminar a temporada entre os cem primeiros. Para isso, espera por boas campanhas nos torneios da Copa Petrobras, com um total de seis competições na América Latina. Nesta terça-feira, Saretta estréia na etapa de Buenos Aires, jogando justamente com outro brasileiro, Júlio Silva, que é o 5.º melhor do Brasil, ocupando o 251.º lugar. Entre os líderes, Marat Safin, com os títulos dos Masters Series de Madri e Paris foi o destaque, passando a ocupar a 4.ª colocação. No feminino, a WTA já definiu as oito jogadoras que irão participar do Masters de Los Angeles, com cinco tenistas russas entre as classificadas. A lista é a seguinte: 1º - Lindsay Davenport (EUA), 2º - Amelie Mauresmo (França), 3º - Anastasia Miyskina (Rússia), 4º - Svetlana Kuznetsova (Rússia), 5º - Elena Dementieva (Rússia), 6º - Maria Sharapova (Rússia), 7º - Serena Williams (EUA) e 8º - Vera Zvonareva, Rússia.