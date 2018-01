Guga mostra fôlego na Sapucaí Gustavo Kuerten mostrou estar em forma neste Carnaval. Na última madrugada, acompanhado da namorada Letícia e de um grupo de amigos, assistiu ao desfile das Escolas de Samba, na Marquês de Sapucaí, no camarote da Brahma, no Rio. O tenista chegou pouco depois da meia noite e causou certo tumulto, com uma multidão de fotógrafos e fãs ao seu lado. Como quase não tem deixado seu retiro na ilha de Florianópolis, costuma causar grande curiosidade, quando aparece em público. Logo depois das folias de Momo, Guga retomará a rotina de treinamentos com o técnico Larri Passos, preparando sua volta ao circuito, que deverá acontecer em abril, nos torneios de saibro na Europa.