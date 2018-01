Guga mostra ter bom faro nos negócios Nos tempos sem grana, andando de carona, com a prancha debaixo do braço, Gustavo Kuerten, em suas aventuras atrás de ondas, descobriu verdadeiros pedaços do paraíso na ilha de Florianópolis (SC). Na época tudo era um sonho impossível. Mas agora, com a fortuna ganha nas quadras, Guga revelou seu faro investidor, em empreendimentos imobiliários. Em Florianópolis, as pessoas costumam dizer que onde o tenista investe o negócio é bom. Como investidor, Guga associou-se a construtora Hantei, dirigida pelo seu irmão Rafael. Seu palpite vale ouro. Desde criança sonhava com um lugar na praia Brava. Hoje, o condomínio Águas da Brava está entre os melhores e mais luxuosos da região, que há alguns anos era até de difícil acesso. Em Florianópolis, todos sabem onde Guga tem casa, apartamento, ou está construindo e o que anda fazendo. Os colunistas sociais da cidade são sempre bem informados. O badalado Cacau Menezes, do Diário Catarinense, tem o ibope alto e não deixa escapar uma, sempre atento a qualquer novidade. Assim, para se saber onde o Guga está basta perguntar para descobrir, por exemplo, que vem construindo uma casa em outro canto da ilha, no sul, uma região que não tem a mesma sofisticação do norte, mas conta com belos cenários. Num deles, o Morro das Pedras, está erguendo uma mansão, como dizem em Florianópolis. Falam ainda que passou o reveillon com a família neste local. Os mais antigos moradores dizem que por causa do vento, o Sul da ilha demorou a ser habitado. Os mais endinheirados preferiam ir para o Norte, distante do centro, mas com natureza exuberante e praias irresistíveis. A ilha tem muitos encantos. Mas Guga tem talento. E seu faro o levou ao continente para uma região de pescadores, no município de Governador Celso Ramos. Mais um paraíso, em que construiu uma casa de quatro andares, envidraçada, com vista para o mar e de onde pode se ver sua adorada ilha de Floripa. Costuma ir a esta casa de lancha. Nos planos de Guga, através da construtora Hantei, estão ainda em vista empreendimentos no Santinho - praia ao Norte - e no Parque São Jorge, região agradável da cidade, próxima a Lagoa da Conceição, também muito perto da casa de sua família.