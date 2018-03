Guga não alimenta polêmica sobre a direita Gustavo Kuerten deixou Hamburgo hoje à tarde para um fim de semana de descanso, longe da raquete e dos treinos. Antes de viajar, respondeu as críticas de seu rival, o sul-africano Wayne Ferreira, que depois de vencer o brasileiro acusou o golpe de direita de Guga como o culpado pela sua derrota na Alemanha. "Eu perdi mesmo um ou dois pontos importantes com a direita" admitiu Guga. "Mas é preciso ir para os golpes sem muitas dúvidas e penso que perdi algumas boas direitas, então comecei a ficar um pouco preocupado, e provavelmente isso provocou mais alguns erros. Mas eu penso que estou batendo na bola muito bem." Ferreira nem pôde comemorar por muito tempo sua vitória sobre Guga, a primeira desde 1996 em seis partidas, pois perdeu na rodada de hoje para o argentino Agustin Calleri por 7/5 e 6/2. Sua polêmica declaração foi um pouco antes, suspeitando da força e eficiência num dos golpes preferidos do brasileiro. "A direita do Guga não é mais tão boa como costumava ser", disse Ferreira. "Está desperdiçando muitas bolas fáceis e os ralies também não estão tão bons no lado direito. A esquerda ainda é muito boa, o saque também, mas justamente a direita acho que é o seu maior problema." Para corrigir possíveis erros, Guga já planeja estar no início da semana em Paris e com certeza o técnico Larri Passos já deve estar planejando uma longa seqüência de treinos nas quadras de Roland Garros. Afinal, apesar da derrota em Hamburgo, o ânimo da dupla Guga e Passos continua em alta com boas expectativas para o Aberto da França. Sampras - Não causou surpresas, em Hamburgo, onde estão alguns dos principais tenistas do circuito, a declaração de Pete Sampras de que não pretende jogar mais este ano, mas ainda não admite a aposentadoria. Nos bastidores já era dado como certa a ausência do sete vezes campeão de Wimbledon, no torneio inglês deste ano.