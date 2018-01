Guga não atinge seu objetivo no ranking O ranking mundial do tênis tem suas surpresas. Depois de chegar às oitavas-de-final de Roland Garros, Gustavo Kuerten subiu três posições e é atualmente o número 13 da lista de entradas. Enquanto isso, o também brasileiro André Sá, amargando a pior fase de sua carreira, sem conhecer uma vitória há 17 jogos, melhorou sua colocação nesta semana de 87 para 85. Mesmo com estas surpresas, Guga não alcançou o objetivo de voltar ao grupo dos 10 melhores do mundo ao final da temporada européia nas quadras de saibro. Mas ainda tem boas esperanças e uma grande oportunidade em Wimbledon, torneio do Grand Slam que começa dia 23 de junho. Como há muitos pontos em jogo e o brasileiro não tem nada a defender, pois não disputou a competição no ano passado, o que ele fizer é lucro. Com o término de Roland Garros, o campeão Juan Carlos Ferrero manteve a terceira posição, mas agora está muito próximo do vice-líder, o norte-americano Andre Agassi. Além disso, ele pode agora se orgulhar de ser o atual líder da Corrida dos Campeões, o ranking que computa apenas os resultados da temporada. A liderança na lista de entradas ainda é do australiano Lleyton Hewitt, que entra numa fase difícil. Nas próximas semanas tem muitos pontos para defender, com o Torneio de Queen´s e também o título de Wimbledon do ano passado. Para completar, ele não anda em boa fase e até demitiu seu técnico Jason Stoltenberg. Está interinamente com o auxiliar Roger Rasheed. Para Flávio Saretta, a semana é histórica, mas não deve deixá-lo conformado. O tenista comemora a melhor posição de sua vida, no 60º lugar. Até então, tinha chegado até a 67ª colocação. Seu próximo torneio será em Wimbledon, onde no ano passado perdeu para André Sá. Saretta não planeja mais fazer torneios preparatórios e, depois de grama de Wimbledon, voltará aos últimos torneios do ano em quadras de saibro, jogando em Gstaad, Stuttgart e Kitzbuehel.