Guga não comenta sobre treinador Gustavo Kuerten não quis sequer comentar para evitar especulações, mas a presença de Hernan Gumy, ex-tenista e hoje técnico de Guillermo Cañas e Agustin Calleri, assistindo ao seu jogo diante de Tim Henman chamou atenção. No circuito, porém, é comum jogadores sem técnico recorrerem ao apoio de treinadores por períodos curtos, de uma ou duas semanas. O próprio Roger Federer conta atualmente com o técnico Tony Roche, apenas para as competições do Grand Slam, o resto do ano viaja sozinho. Gumy é um velho conhecido de Guga. Fala português com fluência e mantém uma boa amizade com Fernando Meligeni. Portanto, não foi por acaso que talvez tenha buscado dar seu apoio a Guga durante o Masters de Roma.