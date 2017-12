Guga não cria expectativa para Roland Garros No seu primeiro treino em Roland Garros deste ano, Gustavo Kuerten sentiu que ainda tem um enorme prestígio em Paris. Foi recebido com festa, como um ídolo e com a credencial de três títulos do torneio. Só que desta vez suas expectativas são bem diferentes. Em razão dos problemas no quadril e do novo processo de recuperação que iniciou há três semanas, suas esperanças não são muitas, apesar de demonstrar um incrível entusiasmo. "Com certeza não falta motivação para jogar em Paris", disse Guga no meio de uma criançada barulhenta, que gritava seu nome. "Mas a verdade é que eu ainda estou em tratamento e Roland Garros vai ser mais um torneio no meio desse processo." Mesmo nesta delicada situação, Guga decidiu manter uma tradição - que pode ser confundida com superstição - e foi fazer o seu primeiro treino em Roland Garros na quadra Suzanne Lenglen. Bateu bola com a revelação francesa Richard Gasquet e depois com seu técnico Larri Passos. "Estou me sentindo bem melhor do que estava na semana de Barcelona, quando tive de deixar o jogo contra o Gaudio", garantiu. "Só que ainda estou em tratamento, buscando mais agilidade, movimentação e força." A sua fisioterapeuta, Mariângela Lima - que vem acompanhando Guga desde Barcelona - afirmou que o tenista esta com uma amplitude maior nos movimentos do quadril, mas adverte que o tratamento é a longo prazo. Não tem faltado esforço, porém, para colocar Guga em condições de realizar uma boa campanha em Paris. VAGA - Terceiro melhor tenista do Brasil, Ricardo Mello está bem perto de conquistar uma vaga na chave principal de Roland Garros. Ganhou dois jogos no qualifying. Primeiro sobre o checo Thomas Cakl e, nesta quarta-feira, venceu o italiano Tomas Tenconi por 6/4 e 6/4. Para realizar o sonho precisa de apenas mais uma vitória, diante do coreano Hyung-Taik Lee, em jogo programado apenas para esta sexta-feira. As chances são boas. Apesar de seu adversário estar em 166 do ranking, não é um especialista em quadras de saibro. Outros dois brasileiros também estão na luta, mas uma rodada atrás. Nesta quinta-feira, às 6 horas, pelo horário de Brasília, Franco Ferreiro enfrenta Martin Arguello e na última partida da quadra seis, Bruno Soares joga com uma das esperanças francesas Florent Serra, que eliminou o experiente Marc Rosset.