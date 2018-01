Guga não ficará sem dinheiro em 2003 Os patrocínios do Banco do Brasil para o tênis não correm risco até o fim de 2003. Foi o que garantiu ontem Renato Naegele, diretor de marketing da empresa, em Camboriú, ao conhecer a academia de Larri Passos, técnico do tenista Gustavo Kuerten. Até lá, segundo Naegele, há um contrato a ser cumprido e avaliado pelo novo governo. Leia mais no Jornal da Tarde