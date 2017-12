Guga não joga Masters de Roma e Hamburgo Com o agravamento das dores no quadril, Gustavo Kuerten desistiu de participar dos Masters Series de Roma, que começa nesta segunda-feira, e também no de Hamburgo, a partir do dia 10. Seu plano e aproveitar este período para recuperar-se e assim manter as esperanças de jogar em Roland Garros. O torneio francês só começa dia 24 de maio. "Não estava me sentindo confortável", disse o tenista que ainda está na Europa. "Vou tentar me recuperar para Roland Garros." Para isso, Guga chamou inclusive a sua fisioterapeuta Mariângela Lima, que viajou de Florianópolis e já iniciou tratamento com o tenista. A idéia é permanecer na Europa por mais alguns dias e dependendo da reação definir o futuro do jogador. Em Barcelona, Guga foi assistido pelos médicos do torneio e da federação espanhola. A recomendação foi a de parar mesmo de jogar por um período para não agravar o quadro. Até agora, não se comentou sobre a possibilidade de nova cirurgia, o que poderia acabar com as esperanças de jogar em Roland Garros. A suspeita vem pelo fato de estar em aberto a possibilidade de o tenista permanecer na Europa. A decisão de sair de Roma e Hamburgo foi tomada apenas neste sábado pela manhã. Tanto é que Guga entrou no sorteio da chave de Roma e se fosse jogar iria estrear diante do espanhol Alberto Costa. Com três semanas pela frente, até Roland Garros, Guga pode ainda sonhar com bons resultados em Paris. "Não estou preocupado com a parte técnica", avisou o tenista. "Sei que posso jogar bem. Tenho de ficar atento ao físico e a minha movimentação em quadra." Em Barcelona, Guga fez cinco partidas, com duas de duplas e três de simples. Ganhou de Thomas Johansson, Guillermo Cañas e teve de entregar o jogo contra Gaston Gaudio por não suportar as dores, quando tinha a vitória nas mãos. Gaudio, por sua vez, já garantiu presença na final, ao vencer neste sábado o espanhol Alberto Montañes por 6/3 e 6/4.