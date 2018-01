Guga: ?não joguei bem, mas venci? A tão sonhada vitória na estréia de simples da temporada de 2003 veio com muito esforço e certas dificuldades para Gustavo Kuerten. Numa partida perigosa, em que começou com desvantagem de 2 games a 0, Guga derrotou o holandês Martin Verker por 7/6 (7/5 ) e 6/4 e deixou a quadra central do Heineken Open, em Auckland, entusiasmado com o resultado. "Não joguei o meu melhor tênis, com certeza, mas o importante foi que venci", disse Guga, visivelmente satisfeito com esta vitória. "Não é fácil jogar tudo no primeiro jogo do ano, ainda mais diante de um cara (Verker) de um saque tão forte e que arriscou tudo que podia. Acho que a partida de duplas, um dia antes, ajudou bastante." Esta primeira vitória de Guga em Auckland foi um bom teste para suas atuais condições. Em busca de ritmo de jogo e na recuperação da confiança em seus golpes, o tenista brasileiro cometeu muitos erros não forçados, mas mostrou a virtude de não deixar o adversário abrir larga vantagem. "Acho que o importante foi ter mantido o mesmo nível de tênis durante toda a partida", contou Guga. "Senti também que durante a partida o meu jogo foi melhorando e acredito que a tendência é melhorar cada vez mais com um maior número de jogos. O meu saque também foi determinante para ganhar este jogo.? Momento - Agora, Gustavo Kuerten parte em busca de uma vaga nas quartas-de-final do ATP Tour de Auckland, num desafio que vem sendo esperado desde Roland Garros de 2000. Naquele torneio, em que Guga conquistou o tricampeonato em Paris, fez um jogo memorável diante do norte-americano Michael Russel, salvando um match point e depois da vitória em cinco sets, desenhou com a raquete um coração na quadra. Depois deste episódio, jamais estes dois jogadores duelaram novamente, embora nos bastidores dos torneios tenham se tornado bons amigos. "Àquela vitória sobre o Russell é inesquecível", definiu Guga, em Auckland. "Estas imagens estão marcadas e lembro várias vezes daqueles momentos." O jogo de Guga x Russel é o segundo da quadra central do Heineken Open desta quarta-feira na Nova Zelândia e deve começar por volta das 22 horas de Brasília. Resultados - Cabeça-de-chave número 1 do torneio, o checo Jiri Novak marcou 6/2 e 6/3 e Robert Hendrick, o chileno Fernando Gonzalez ganhou do espanhol Feliciano Lopez por 3/6, 7/6 (7/5) e 6/2; Guillermo Coria (Argentina) de David Sanchez (Espanha) por 2 /6, 6/2 e 6/4; Michael Russel (EUA) de Radek Stepanek (República Checa) por 7/6 (7/4) e 6/4: e Mariano Zabaletta (Argentina) de David Nalbandian (Argentina) por 2/6, 7/6 (7/3) e 6/3.