Guga não sabe quando volta a jogar Gustavo Kuerten, que perdeu nas oitavas-de-final de Roland Garros, no domingo retrasado, caiu para o 16º lugar no ranking mundial. O brasileiro, ex-número 1 do mundo, tinha mil pontos para defender em Paris e conseguiu apenas 150. Guga tem agora 1.765 pontos na classificação. Guga ao sair de Paris não deixou claro quando voltará a jogar. Disse que precisava primeiro trabalhar o físico. Como ele já definiu que não disputará os poucos torneios em quadra de grama, seu retorno só deve ocorrer em 15 de julho, no ATP de Stuttgart, no saibro, onde foi campeão no ano passado. Ou em Los Angeles, em quadra rápida, na semana seguinte. Mas ele precisa defender seus 225 pontos em Stuttgart, pelo título do torneio de US$ 725 mil, com chave de 48 jogadores. Em Los Angeles ele caiu nas semifinais.