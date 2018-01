Guga: "Não tinha grandes expectativas" Gustavo Kuerten não passou da primeira rodada do ATP Tour de Stuttgart, torneio em que já foi campeão por duas vezes, em 1998 e 2001. Longe de seus bons tempos e dizendo-se prejudicado por um torcicolo, Guga caiu nesta terça-feira diante do norte-americano Hugo Armando por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/1. "Senti as dores no percoço ainda no aquecimento", contou o tenista brasileiro, que, no entanto, só chamou pelo atendimento do fisioterapeuta no segundo set. "Já esperava mesmo por uma semana difícil, depois de ter defendido o Brasil na Davis. Não tinha grandes expectativas." Apesar da derrota logo na primeira rodada, Guga segue em Stuttgart treinando até sexta-feira, quando embarca para Umag, na Croácia, onde faz outro torneio da série ATP Tour na próxima semana.