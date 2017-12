Guga nega ter caso com Cicarelli Com um namoro de mais de três anos com a catarinense Letícia Bottcher, Gustavo Kuerten dissimulou e classificou como boato os comentários de que estaria namorando a modelo Daniela Cicarelli. Em Nova York, Guga celebra um dos mais felizes dias dos últimos meses, depois de ter vencido uma partida de um torneio do Grand Slam, ao superar o norte-americano Paul Goldstein por 3 sets a 1. "Só pode ser boato", garantiu Guga. Antes de embarcar para Nova York, Guga esteve por vários dias em São Paulo (SP) treinando e fazendo exercícios de recuperação em equipamentos que só existem na capital paulista. Nestes dias, foi visto em vários lugares, jantando ou passeando, e esteve ao lado de muita gente famosa. Ainda assim, Kuerten não fala em qualquer relacionamento com Cicarelli. Alem dos rumores com a ex-de Ronaldinho, Guga chamou atenção também pela roupa que se apresentou em Flushing Meadows: uma camisa branca com uma espécie de chama. Disse que como está sem patrocinador, seus amigos em Florianópolis confeccionaram um uniforme que faz uma homenagem a Nova York, com uma chave igual a da Estátua da Liberdade estampada em sua camisa.