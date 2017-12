Guga no grupo de Ferrero e Kafelnikov O brasileiro Gustavo Kuerten vai integrar um grupo difícil na Copa do Mundo de tênis que será disputada a partir da semana que vem em Sydney, na Austrália. De acordo com o sorteio realizado nesta quarta-feira, Guga terá como adversários na primeira fase da competição o espanhol Juan Carlos Ferrero, o russo Yevgueni Kafelnikov e o croata Goran Ivanisevic. Os jogos deste grupo começam na próxima terça-feira. No outro grupo, estão os australianos Lleyton Hewitt e Patrick Rafter; o francês Sebastien Grosjean e o norte-americano Andre Agassi. Os jogos deste grupo começam na segunda. O torneio será disputado em sistema de todos contra todos, dentro do grupo. Se classificam para as semifinais, os dois primeiros colocados de cada grupo. A Copa é disputada pelos sete melhores do ranking da Corrida dos Campeões, mais o croata Ivanisevic, que foi convidado por ter vencido um torneio de Grand Slam (Wimbledon). O torneio é muito importante para Guga, que tenta terminar a temporada em primeiro no ranking mundial, pelo segundo ano consecutivo.