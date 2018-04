Guga nos EUA para exames e cirurgia Com fortes esperanças de encontrar uma solução para as dores no quadril, Gustavo Kuerten está nos Estados Unidos e, segundo sua assessoria de imprensa, passaria nesta terça-feira por mais alguns exames e, dependendo do resultado, faria nova cirurgia. O médico responsável é Marc Philipon, da Universidade de Petersburgo, na Pensilvania e dono de uma eficiente técnica para recuperação de lesões nesta região. Segundo as informações da assessoria do tenista, Guga viajou no domingo para os Estados Unidos e já na segunda-feira foi submetido a uma série de exames no quadril direito. Nesta terça, Guga faria mais uma análise clínica e dependendo do resultado, poderia ser operado no mesmo dia. O tenista viajou acompanhado por pessoas bem próximas, como seu irmão Rafael.