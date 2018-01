Guga: ?Odeio perder em Roland Garros? A história repetiu-se em Roland Garros. Assim como em toda a temporada européia de quadras de saibro, Gustavo Kuerten voltou a ser vítima da irregularidade, como nos Masters Series de Montecarlo e Hamburgo. E depois de boas atuações no torneio, acabou apresentando novamente os altos e baixos numa mesma partida e perdeu para o espanhol Tommy Robredo por 3 sets a 1, parciais de 6/4, 1/6, 7/6 (7/2) e 6/4. O jogo, a princípio parecia ganho, como admitiu o próprio Guga. "No começo da partida mostrei o meu melhor. Abri vantagem de 3 a 0 e tive chances de fazer 4 a 0. Mas voltei a perder a concentração, deixei escapar um ou dois pontos e a confiança foi embora. Se tivesse aproveitado a chance tudo poderia ter sido diferente." Apesar da derrota, caindo pelo segundo ano consecutivo nas oitavas de final, Guga revelou-se bem humorado depois da partida. Estava, é claro, decepcionado pela eliminação. "Perder em Roland Garros é a coisa que mais odeio", confessou. "Até o último minuto da partida acreditei que poderia ganhar. Mas talvez a razão de meu sucesso tenha sido o fato de saber lidar com as situações difíceis como esta, assim como desfrutar dos bons momentos. Posso me considerar um vitorioso, o tênis já me trouxe muita felicidade e alegria. Ganhei por três vezes Roland Garros, foi o número 1 do mundo por quase um ano inteiro e só tenho coisas boas a agradecer." Emocionado, Guga também fez questão de enfatizar o apoio que recebe do técnico Larri Passos. "É uma pessoa muito importante, especialmente nestes momentos difíceis. Está sempre ao meu lado, me colocando pra cima." Neste clima, Guga até mesmo ironizou sua atual temporada, em que conseguiu um título em quadra rápida, mas ainda não ergueu um troféu no seu terreno preferido: o saibro. "Agora ninguém mais vai poder dizer que não sei jogar em quadra rápida", disse. "Esta é, no momento, a minha maior alegria. Mas podem ter certeza. Não vou desistir de tentar voltar a ganhar um título no saibro. Nem que seja com 35 anos, já batendo um slice de esquerda, mudando meu golpe." Para completar todas as suas esperanças, Guga fez uma promessa. "Podem esperar pelo mês de maio e junho do próximo ano, que vou estar aqui de volta, tentando mais um título e quem sabe não passe das oitavas de final, pois dois anos seguidos nesta posição já é demais para mim." Com a vitória sobre o Guga, Robredo agora vai enfrentar o campeão do ano passado, Albert Costa, que derrotou o último francês do campeonato por 6/2, 7/5 e 7/5. Juan Carlos Ferrero passou fácil por Felix Mantilla por 6/2, 6/1 e 6/1 e enfrenta o chileno Fernando Gonzalez - ganhou de Jarko Nienimen por 6/3, 6/3 e 6/2. Enquanto isso, Guillermo Coria confirmou sua vitória sobre Mariano Zabaleta por 6/4, 7/6 (7/4), 5/7, 6/7 (7/4) e 6/3.