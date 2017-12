Guga parte agora para Buenos Aires Depois da boa campanha de Gustavo Kuerten e Flávio Saretta em Viña Del Mar, os dois podem duelar nas primeiras rodadas do ATP Tour de Buenos Aires, que começa nesta segunda-feira. Guga terá pela frente, na estréia, o espanhol David Ferrer, enquanto Saretta pega Tomas Behrend, brasileiro radicado na Alemanha. Se os dois vencerem, se enfrentam na segunda rodada no Buenos Aires Lawn Tennis, o mais tradicional torneio do Tour Latino. Derrotado na final de Viña Del Mar, diante do chileno Fernando Gonzalez, Guga só vai mesmo estrear na terça-feira em Buenos Aires. Seu adversário ocupa a 68ª posição no ranking mundial e a única vez que se enfrentaram foi, curiosamente, no Tour Latino, em Acapulco de 2003. O brasileiro venceu por três sets, parciais de 5/7, 6/1 e 6/2. Saretta, número 45 do ranking, ficou nas semifinais de Viña Del Mar, ao cair diante justamente de Fernando Gonzalez. Ele jamais enfrentou Tomas Behrend, atual 103 da ATP. Mas os dois se conhecem bem, embora Behrend já tenha deixado o País há vários anos e até defendido a Alemanha pela Copa Davis. Entre as principais estrelas do torneio de Buenos Aires, o espanhol Carlos Moyá, cabeça-de-chave número 2, vai ter pela frente o israelense Harel Levy, enquanto a maior esperança local, o argentino Guillermo Coria, jogará a estréia diante do peruano Luiz Horna.