Guga parte agora para os EUA Gustavo Kuerten nem vai ter para tempo para comemorar o título de Stuttgart e sua despedida nas quadras de saibro. Esta semana já estará jogando o ATP Tour de Los Angeles, torneio com premiação de US$ 375 mil em prêmios, mas reúne as grandes estrelas na abertura da temporada norte-americana de quadras rápidas, como Andre Agassi, Pete Sampras, Marat Safin, Magnus Norman, e especialistas neste piso como Greg Rusedski, Max Mirnyi entre outros. Guga viaja nesta segunda-feira pela manhã para Los Angeles. Por causa da grande diferença de fuso horário está programando chegar no mesmo dia ao Estados Unidos, mas não sabe ainda quando vai estrear. Já conhece, porém, seu adversário na primeira rodada, o francês Michael Llodra, que este ano mostrou ser bastante perigoso em quadras rápidas, ao derrotar, em janeiro, o campeão de Wimbledon, o croata Goran Ivanisevic, em quadras de carpete. Com a viagem, cansaço depois de uma semana de vitórias em Stuttgart, Guga não chega a Los Angeles com grandes perspectivas. Seu principal objetivo é de começar sua adaptação ao novo piso, para talvez realizar o sonho de disputar o título do US Open, o quarto e último Grand Slam na temporada que será jogado a partir da última semana de agosto, em Flushing Meadows, Nova York.