Guga parte para a quebra de tabus A boa vitória na estréia, sobre o marroquino Hicham Arazi, por 6/4, 7/6 (10/8) e 6/3, serviu para aumentar ainda mais a motivação em Gustavo Kuerten na quebra de tabus no Aberto da Austrália. Na próxima rodada, parte para um feito jamais alcançado em Melbourne Park: passar pela segunda rodada e também superar o checo Radek Stepanek, número 69 do ranking mundial, adversário que nunca venceu. Guga também é agora o único brasileiro na chave de simples. Flávio Saretta desperdiçou inúmeras chances e perdeu para o suíço Roger Federer por 7/6 (7/4), 7/5 e 6/3, enquanto André Sá surpreendeu ao ser eliminado pelo romeno Adrian Voinea por 6/2, 7/6 (7/2) e 6/3. "Fiz uma boa preparação para a temporada deste ano, treinando desde dezembro, mas não esperava que os resultados viessem tão rápido", admitiu Guga. "Não é nada fácil pegar um jogador como o Arazi logo na primeira rodada de um Grand Slam. É sempre muito difícil jogar contra ele, e não tive muito tempo para treinar em Melbourne, depois de ter feito a final em Auckland, mas cheguei na quadra e me senti bem, colocando os meus melhores golpes e estou pronto para passar pela segunda rodada neste torneio." Guga perdeu o único jogo que fez diante de Stepanek, no ano passado, no Masters Series de Paris. É um adversário de estilo perigoso ao brasileiro, bate reto na bola, mas que já não assusta tanto. "Contra o Dominik Hrbaty - que também joga no mesmo estilo - jamais havia vencido e acabei ganhando o título em Auckland diante dele", comparou Guga. "Vai ser, sem dúvida, um jogo difícil e muito importante, pois se vencer sei que ganho mais ritmo e melhoro minhas chances." Camisa da sorte - Numa tranqüila entrevista coletiva após o seu jogo em Melbourne, a imprensa internacional interessou-se pelas novas cores do uniforme de Guga, que se confessou "confortável" com sua nova roupa da Olympikus, dizendo que camisa azul está lhe trazendo muita sorte. "Tem a cor do mar e também do paraíso, pois até agora não perdi um jogo de simples com este novo uniforme: só posso dizer que está me trazendo sorte também", contou Guga. "Este tom de azul está me trazendo paz e espero que os brasileiros também gostem." A espera de que tudo continue ?azul?, Guga caminha para um terceira rodada eletrizante em Melbourne, podendo encontrar-se com Lleyton Hewitt. O australiano, já no seu jogo de estréia, sofreu muito para superar o veterano sueco Magnus Larson - saído do qualifying - por 3 a 2, parciais de 6/3, 3/6, 6/1 6/7 (7/3) e 6/2. Em outros jogos da rodada, Radek Stepanek ganhou de Kenneth Carlsen por 6/0, 7/5 e 6/1; Mikhail Youzhny de Richard Gasquet por 3/6, 6/0, 6/1 e 6/4; e Marat Safin de Raemon Slulter por 6/4, 4/6, 6/3 e 6/4.