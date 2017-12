Guga passa por exames em São Paulo Depois de sofrer por duas vezes com torcicolo, num período de três semanas, o tenista Gustavo Kuerten decidiu passar por exames médicos em São Paulo, nesta quinta-feira. O jogador realizou uma verdadeira bateria numa espécie de controle periódico nesse seu processo de recuperação, visitando vários hospitais e centros clínicos. Guga só voltará a jogar no dia 22 em New Heaven, nos Estados Unidos, em torneio preparatório para o US Open, o quarto e último Grand Slam do ano, a partir do dia 29, em Nova York. Com um programa de recuperação já estabelecido ao lado de seu técnico Hernan Gumy, e com a garantia de que poderá usar o ranking de proteção até o Aberto da Austrália, em janeiro, Guga não tem intenção de mudar seu calendário, apesar das seguidas derrotas e freqüentes quedas no ranking da ATP. O tenista não planeja jogar competições menores, como Challengers, e deve participar de poucos torneios neste final de temporada. Até agora, só está certa a disputa de New Heaven e US Open. Os resultados dos exames serão importantes para determinar o atual estágio de recuperação física do tenista. Afinal, dentro de pouco mais de duas semanas, Guga irá jogar em quadras rápidas, superfície que não joga desde o ano passado.