Guga pede mais tempo para voltar a brilhar no circuito Após cair na estréia no Masters Series de Indian Wells ao ser derrotado na sexta-feira pelo argentino Juan Martin Del Potro por 2 sets a 0 (7/6 e 6/2), o tenista brasileiro Gustavo Kuerten declarou que precisa de mais alguns meses para ganhar ritmo e voltar a conquistar títulos - sua última conquista foi no Torneio de Viña del Mar (Chile), em 2004. "Apesar de tudo foi um bom desafio para mim. Ele [Del Potro] é um grande jogador, que deve fechar o ano entre os 50 melhores ou até melhor. Isso significa que estou chegando perto do que quero", comentou Guga. "Em dois ou três meses, acho que estarei pronto para voltar a jogar como antes", acrescentou o catarinense, que jogou em Indian Wells após receber um convite - pela sua posição no ranking (680), ele não teria presença garantida. Na atual temporada, o ex-número 1 do mundo e tricampeão de Roland Garros já havia jogado sete partidas oficiais. Guga superou apenas o italiano Filippo Volandri, no Aberto do Brasil, e o sul-africano Wesley Moodie, no Torneio de Las Vegas. "Preciso apenas de um pouco mais de consistência e resistência. O jogo podia ter sido diferente se tivesse ganhado o primeiro set [estava na frente por 5 a 3, mas cedeu a virada]. Ficaria bem mais confiante. Porém, depois de perder o set, fiquei bem frustrado porque sabia que seria muito difícil agüentar três sets." Na próxima semana, Guga disputará o Challenger de Sunrise, que começa na terça-feira e tem premiação total de U$ 125 mil (cerca de R$ 263 mil). Depois ele jogará o Masters Series de Miami, competição em que também recebeu convite dos organizadores para disputar.