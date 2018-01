Guga pega Berloq ou Horna, na Argentina Tricampeão de Roland Garros, Gustavo Kuerten já saiu nas quartas-de-final da Copa Argentina, que começa nesta quinta-feira em uma quadra rápida montada especialmente para o evento, no Buenos Aires Lawn Tennis. Guga vai estrear na sexta-feira diante do vencedor da partida entre Carlos Berloq, da Argentina, e Luiz Horna, peruano e 2.º estrangeiro da competição, ao lado de Kuerten. Os jogos da rodada de abertura, nesta quinta-feira, terão Mariano Zabaleta x Juan Mônaco, Guillermo Cañas x José Acasuso, Carlos Berloq x Luiz Horna e Agustin Calleri x Juan Martin Del Potro. David Nalbandian, Mariano Puerta e Juan Ignacio Chela já estão nas quartas-de-final, ao lado de Guga. Os ingressos para sábado e domingo estão esgotados. Aberto de São Paulo - Quatro brasileiros, Flávio Saretta, Tiago Alves, Júlio Silva e André Sá estão entre os oito cabeças-de-chave do Nossa Caixa Tennis Cup, o Aberto de São Paulo, que será jogado de 2 a 8 de janeiro no Parque Vila Lobos, com US$ 100 mil em premiação e pontuação de US$ 125 mil. Volta - Martina Hingis irá fazer sua volta ao circuito profissional no torneio de Sydney, em janeiro, onde ganhou wild card. Monica Seles, de 32 anos, e nove vezes campeã de Grand Slam, deixou aberta a possibilidade de também retornar ao circuito. "Estou para tomar uma decisão, mas é difícil, pois se voltar quero jogar em alto nível e brigar por títulos."