Guga pega canadense no MS de Montreal Assim como aconteceu esta semana em Los Angeles, quando enfrentou Frederik Niemeyer, o brasileiro Gustavo Kuerten voltará a ter um adversário canadense numa partida de estréia. Desta vez, pegará Simon Larose na abertura do Masters Series de Montreal, a partir de segunda-feira, um torneio com premiação de US$ 2,4 milhões e que contará com quase todas as grandes estrelas do circuito. Guga jamais enfrentou Larose, que por ter um ranking muito baixo, só entrou na chave principal da competição como wild card -convite dos organizadores. O fato mais curioso, nesta coincidência de adversários, é que o Brasil joga justamente contra o Canadá a repescagem da Copa Davis, em setembro. Caso Guga volte a fazer uma boa estréia, jogaria na segunda rodada do Masters Series de Montreal com o vencedor da partida entre o argentino José Acasuso e o francês Fabrice Santoro. Se tudo der certo, encontraria na terceira rodada o atual líder do ranking mundial, o veterano e genial Andre Agassi. Guga será o único jogador do Brasil no MS de Montreal. É que Flávio Saretta, número 59 do ranking, embora pudesse entrar direto na chave principal preferiu ficar treinando em São Paulo em busca de uma completa recuperação de uma dor nas costas que já o incomoda desde o torneio de Roland Garros. Saretta só inicia a temporada de quadras rápidas, jogando o Masters Series de Cincinnati, no dia 11, depois disputa o torneio de Long Island, vai para o US Open, participa do Brasil Open na Costa do Sauípe e segue para a Copa Davis, jogando no Canadá. No Masters Series de Montreal, Agassi vai fazer sua estréia com o canadense Frederik Niemeyer, que perdeu esta semana para Guga em Los Angeles. Outro astro que estará dando início a temporada de quadras rápidas é o campeão de Roland Garros, o espanhol Juan Carlos Ferrero, que insistiu muito em permanecer no saibro. Tanto é que hoje acabou eliminado nas quartas-de-final do ATP Tour de Sopot para o peruano Luiz Horna por 6/1 e 7/6. Esta foi apenas a quarta derrota de Ferrero em quadras de saibro este ano. Ferrero terá como adversário na sua estréia em Montreal um tenista vindo do qualifying, assim como o australiano Lleyton Hewitt.