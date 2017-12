Guga pega francês no Chile, às 23 horas Na esperança de reviver os bons momentos do saibro - superfície em que não joga há oito meses, desde Roland Garros, no ano passado - Gustavo Kuerten enfrentará um francês Jean-Rene Lisnard, na estréia do ATP Tour de Santiago, o Bellsouth Open, em Viña Del Mar. O jogo foi para o horário nobre no balneário chileno, às 22 horas local, 23 horas de Brasília. A SporTV anuncia a transmissão da partida. "Estou precisando de um empurrãozinho neste torneio", definiu Guga, em Viña Del Mar. "Depois de ter jogado bem em Auckland e na Austrália, seria importante fazer uma boa campanha agora, para ajudar ainda mais na motivação e deslanchar." Guga tem mesmo chances de "deslanchar", como ele gosta de falar. Seu adversário da estréia é apenas o número 122 do ranking mundial e, apesar de ser bastante rápido, pode não resistir a potência dos golpes do brasileiro. Para acentuar ainda mais o favoritismo, Kuerten leva vantagem no retrospecto. Na única vez que se enfrentaram, coincidentemente no Chile, Guga venceu por 7/5 e 6/1 e ainda terminou a semana como campeão do torneio. Hoje, a competição deixou Santiago e foi para Viña Del Mar, mas o brasileiro diz estar satisfeito com as condições atuais: quadra de saibro e nível do mar. Além de Guga, Flávio Saretta também joga no Chile. O segundo melhor brasilerio do ranking, 46.º, vai enfrentar um tenista local, Hermes Gamonal, em partida programada apenas para terça-feira. Saretta também fez uma preparação especial para este Tour Latino, que começa em Viña Del Mar, passa por Buenos Aires, vai à Costa do Sauípe e termina em Acapulco, no México. Jogará todas as competições, com perspectivas de ganhar posições no ranking.