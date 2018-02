Guga pega holandês na estréia no Masters Series de Miami Depois de ser eliminado na estréia no Masters Series de Indian Wells e do Challenger de Sunrise em menos de uma semana, o tenista brasileiro Gustavo Kuerten conheceu nesta terça-feira o seu adversário na primeira rodada do Masters de Miami. O catarinense enfrentará o holandês Raemon Sluiter, número 147 do mundo, na quarta-feira, por volta das 20 horas (de Brasília). Sluiter passou pelo qualifying do torneio ao derrotar o grego Konstantinos Economidis e o russo Evgeny Korolev, garantindo assim a vaga na chave principal. Essa será a primeira vez que Guga enfrentará o adversário europeu pelo circuito da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP). Desde outubro de 2006, o holandês não disputava um torneio de grande porte - jogou apenas três Challengers e não passou das quartas-de-final em nenhuma ocasião. Nesta temporada, ele ainda não havia disputado nenhuma competição - não possui nenhum título pela ATP. Caso supere a primeira fase, Guga enfrentará na segunda rodada do Masters de Miami o australiano Lleyton Hewitt, que estreará apenas no segunda etapa por ser cabeça-de-chave (número 18). Os dois atletas treinaram juntos nesta terça. "Esse é um dos torneios que mais gosto de jogar. O clima é muito gostoso, as quadras, conheço o pessoal aqui há um tempão, sempre tem muito brasileiro assistindo e tenho lembranças muito boas daqui, de quando joguei a final contra o Sampras. Apesar de ter perdido foi um dos jogos mais emocionantes que disputei", disse o tricampeão de Roland Garros. Outro brasileiro no torneio norte-americano, Ricardo Mello, terá pela frente na estréia o checo Jan Hernych, que ganhou de Guga no início do mês no Torneio de Las Vegas. Se passar pelo número 72 do mundo, o atleta campineiro encara na próxima rodada o espanhol Rafael Nadal, segundo pré-classificado. Já o grande favorito, o suíço Roger Federer, atual bicampeão da competição e líder da Corrida dos Campeões e do ranking de entradas, pega na primeira partida o vencedor do confronto entre o russo Igor Andreev e o norte-americano Sam Querrey.