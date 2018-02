Guga pega Ivanisevic na estréia O brasileiro Gustavo Kuerten, 24º do ranking mundial, estréia no Masters Series de Indian Wells, que começa nesta segunda-feira, em quadra rápida, com premiação de US$ 2,45 milhões, enfrentando o croata Goran Ivanisevic, campeão de Wimbledon em 2001. No histórico dos confrontos entre os dois tenistas, Guga leva a melhor: ganhou cinco vezes e perdeu duas para Ivanisevic, que tem como o saque potente a sua principal arma. Fernando Meligeni e André Sá não vão participar da chave principal do torneio. Meligeni perdeu ontem do belga Olivier Rochus, por 2 sets a 0 (6/3 e 6/1), na estréia no qualifying. Sá foi derrotado pelo chileno Nicolas Massu por 6/1 e 6/2. Leia mais no Jornal da Tarde