Guga pega número 74 da lista na Rússia Na histórica São Petersburgo, na Rússia, cidade das mais belas do mundo e de rica trajetória, Gustavo Kuerten faz esta semana o penúltimo torneio da temporada. Seu jogo de estréia, provavelmente na terça-feira, será diante do norte-americano Brian Vahaly, número 74 do ranking, e uma das revelações de seu país. A competição distribui US$ 1 milhão em prêmios e dá 250 pontos no ranking ao campeão, metade de um Masters Series. Em São Petersburgo, Guga joga apenas para reabilitar-se da semana passada, quando caiu na estréia em Madri e constatou ainda uma tendinite no joelho direito. Passou por tratamento e espera estar em melhor forma no torneio russo. Na competição, o cabeça-de-chave número 1, o alemão Rainer Schuettler, estréia com um tenista do qualifying; o ídolo local, Marat Safin, joga com Fernando Vicente e Yevgeny Kafelnikov com Nicolas Kiefer.