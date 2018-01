Guga pega "qualifyier" na estréia Com espírito de superação, Gustavo Kuerten parte para mais um torneio importante esta semana. Quer reabilitar-se, depois da má campanha no ATP Tour de Lyon, e inicia seu desafio diante de um jogador ainda desconhecido que sairá do ?qualifying?. Como cabeça-de-chave número 1, Guga estreará uma rodada à frente no Masters Series de Stuttgart, que tem chave de 48 tenistas, e espera pelo seu adversário que será o vencedor de uma partida da rodada de abertura, entre dois ?qualifyiers?. Este início de campeonato diante de um tenista de ranking mais baixo, não vai significar nenhuma vantagem para o número 1 do mundo. Além de jogar em condições nada agradaveis a seu estilo, numa quadra de carpete e coberta, vai pegar, como o próprio Guga sempre diz, um tenista que vem embalado na competição e com ritmo de vitórias adquirida no ?qualifying?. A chave de Guga no Masters Series de Stuttgart também reserva grandes obstáculos. O brasileiro está no mesmo lado de excelentes sacadores como o croata Goran Ivanisevic (campeão de Wimbledon), o australiano Mark Philippoussis (voltando de uma cirurgia), o sempre perigoso norte-americano Pete Sampras, ou ainda o talentoso russo Marat Safin. A parte de baixo da chave também promete duelos de alto nível técnico, como é mesmo de se esperar de um torneio Masters Series, com US$ 3 milhões em prêmios, e que pode ser muito importante para definir quem terminará a temporada de 2001 na condição de número 1 do mundo. Andre Agassi, o vice-líder do ranking, é o destaque deste lado inferior do quadro. Seus mais fortes rivais, já para as quartas-de-final serão o inglês Tim Henman, ou então o incrível australiano Lleyton Hewitt. Ainda fazem parte deste lado, o norte-americano Andy Roddick, o espanhol Juan Carlos Ferrero, o russo Yevgeny Kafelnikov e o francês Sebastien Grosjean. A estréia de Guga na competição, assim como de todos os outros cabeças-de-chave, deverá ser apenas na terça-feira. Mesmo porque o brasileiro ainda tem de esperar pela definição de seu adversário, que devem jogar nesta segunda-feira.