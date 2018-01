Guga pega Robredo na estréia em Umag Em busca de ritmo de jogo, Gustavo Kuerten não vai ter vida fácil em Umag, na Croácia. Afinal, seu adversário de estréia será o espanhol Tommy Robredo, número 16 do ranking mundial e que venceu os últimos dois confrontos diante do brasileiro. O jogo ainda não tem data definida, podendo ser segunda ou o mais tardar na terça-feira. Este será o segundo torneio de Guga nesta minitemporada no saibro europeu. No primeiro, em Stuttgart, o brasileiro caiu diante de um adversário fraco, como o norte-americano Hugo Armando. O tenista havia chegado de viagem e sofreu também com um torcicolo logo no começo da partida. Agora, com maior tempo de adaptação, terá um adversário bem mais difícil. Na última vez em que se encontraram, recentemente no Masters Series de Hamburgo, Robredo aplicou um humilhante 6/0 em sua vitória de dois sets. Antes disso, em Roland Garros 2003, o espanhol também havia vencido. A única vitória de Kuerten foi em Stuttgart, de 2001. Nadal em outra final - O espanhol Rafael Nadal - que será o cabeça-de-chave número 1 em Umag - está em busca do 8.º título da temporada. Neste sábado, avançou para a final de Stuttgart, depois de vencer o finlandês Jarkko Nieminen por 6/2 e 7/5. Seu adversário neste domingo na Alemanha será outro campeão de Roland Garros, o argentino Gaston Gaudio, que eliminou Nikolay Davydenko por 6/3, 2/1 e desistência. Com a vitória nas semifinais de Stuttgart, Nadal não só alcançou sua 33.ª consecutiva em quadras de saibro como também garantiu a vice-liderança do ranking mundial, em lista a ser divulgada pela ATP, na segunda-feira. Brasil x Argentina - A final do torneio feminino de Campos do Jordão vai ter mais um duelo entre Brasil e Argentina. O título do Credicard Mastercard será decidido entre a brasileira Nanda Alves e a argentina Maria Jose Argeri. Nas semifinais, neste sábado, Nanda - que tenta o bicampeonato da competição - venceu a argentina Soledad Esperon por 7/5 e 7/6 (7/4), enquanto Argeri superou a portuguesa Frederica Piedade por 7/5 e 6/2.