Guga pega Rosset às 15h30 em Lyon Dois brasileiros buscam nesta quinta-feira vaga nas quartas-de-final do torneio de Lyon, disputado em carpete coberto e com quase US$ 800 mil em prêmios: Gustavo Kuerten entra em quadra às 20h30 (15h30 de Brasília, com ESPN Brasil) para desafiar o suíço Marc Rosset, e André Sá - que estreou com vitória sobre o dinamarquês Kenneth Carlsen por 6/3, 6/7 (7/4) e 6/1 - joga um pouco antes diante do francês Sebastien Grosjean. Nesta quarta-feira, Fernando Meligeni perdeu para o russo Yevgeny Kafelnikov por 6/3 e 6/4. Nas duplas, Guga e Sá também foram eliminados por Mark Knowles e Daniel Nestor por 6/1 e 6/4. A partida de Guga nesta quinta-feira tem uma importância especial para o tenista catarinense. Sempre que vai a Lyon é tratado como ídolo, mas nem sempre consegue corresponder as expectativas da torcida, como aconteceu no ano passado. Agora, o próprio tenista diz que é diferente. "Este ano cheguei muito mais bem preparado", contou. "Espero ganhar o maior número de partidas neste torneio." Para a partida desta quinta-feira, diante de Rosset, Guga espera por novas dificuldades. Na estréia, sua maior virtude foi manter-se concentrado no jogo, mesmo depois de ter perdido o primeiro set para o marroquino Younes El Aynaoui. Agora, acredita que a persistência será novamente uma importante arma contra um adversário de saque violento. "Vou precisar de paciência para esperar uma boa oportunidade de quebrar o serviço do Rosset. Jogar contra estes caras é sempre assim, vem um monte de ace, mas tenho de ficar no jogo e quando surgir a chance aproveitá-la." Rosset já esteve entre os dez primeiros do ranking mundial. Hoje ocupa a posição de número 119 e para entrar na chave principal teve de passar pelo qualifying, o que comprova sua eficiência neste tipo de piso de Lyon. É também um tenista temperamental que atualmente divide seu tempo disputando alguns torneios e ajudando na preparação do russo Marat Safin. Também André Sá vai ter um difícil jogo pela frente, diante de Sebastien Grosjean, tenista de bons resultados em quadras rápidas. O mineiro vem empolgado pela boa estréia diante de Kenneth Carlsen por 2 sets a 1 e espera por outro bom resultado. "Foi um jogo difícil com o Carlsen, que vinha da conquista do título do torneio de Tóquio", disse Sá. "Consegui controlar o jogo no primeiro e no terceiro set, mas no segundo, ele (Carlsen) sacou tanto que quase não me deu chances." A rodada desta quinta-feira, em Lyon ainda terá Marat Safin x Wayne Arthurs, Max Mirnyi x Jonas Bjorkman, Paul-Henri Mathieu x Thomas Johansson e Nicolas Escude x Yevgeny Kafelnikov. Nos principais resultados desta quarta-feira, Mirnyi derrotou Oliver Rochus por 6/3 e 7/5, Bjorkman ganhou de Jan-Michael Gambill por 6/2 e 7/6 (9/7), e Kristian Pless, o primeiro a passar para as quartas-de-final, com vitória sobre o campeão do ano passado, o croata Ivan Ljubicic por 4/6, 6/4 e 6/4.