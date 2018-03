Guga pega suíço por volta das 9h Enfim, depois de tantos treinos, Gustavo Kuerten faz sua estréia em Roland Garros. Nesta terça-feira, enfrenta o quase aposentado suíço Marc Rosset, por volta das 9 horas, de Brasília, na quadra 1, a terceira mais importante do complexo e, para felicidade dos muitos brasileiros que estão em Paris, com ingressos mais fáceis de serem encontrados. Até agora, Guga não fez uma boa temporada européia de saibro e até confessou que vem treinando mais do que jogando. Agora, espera por uma campanha mais animadora. Diante de um jogador como Rosset, de 32 anos, e que já iniciou a carreira de treinador, a maior preocupação de Guga é ter pela frente um adversário franco atirador, disposto a arriscar tudo e sem nada a perder. A maior arma do suíço é seu saque. Esta será a segunda vez que Guga enfrenta Rosset. A primeira aconteceu em Lyon, ano passado, justamente no piso preferido do suíço, o carpete, e o brasileiro venceu em dois sets. Por isso, agora, como enfatiza o técnico Larri Passos, Guga pode conseguir um bom resultado numa quadra de saibro. A esperança de Guga é de uma boa campanha e o objetivo é ganhar as primeiras rodadas para encontrar o ritmo necessário e passar a sonhar mais alto. Seu carisma continua em alta em Paris. Uma numerosa torcida de brasileiros, praticamente lotou sua quadra 14, ontem, quando treinava com seu técnico, em uma tarde de sol forte e temperatura agradavel. FAVORITOS - As dificuldades em Roland Garros já começam na primeira rodada. Esta foi a realidade encontrada por um dos principais favoritos ao título, o suíço Roger Federer, que caiu logo na estréia diante do peruano Luiz Horna em apenas três sets, parci ais de 7/6 (8/6), 6/2 e 7/6 (7/3). Outros dois cabeças-de-chave também já disseram adeus logo no dia de abertura. O espanhol Alex Corretja, ex-finalista do torneio, perdeu para seu compatriota Galo Blanco - vindo do qualifying - por 5/7, 6/3, 6/0 e 7/5. O carismático tailandês Paradorn S richaphan continua amargando uma fase difícil e caiu diante do eslovaco Dominik Hrbaty por 6/4, 3/6, 6/0 e 7/5. Enquanto isso, o chileno Marcelo Rios, nem sequer terminou sua partida diante do croata Mario Ancic. Desistiu, com dores no braço, quando perd ia por 6/1 e 1/0. Ancic vai enfrentar, na segunda rodada, Andre Agassi que estreou com vitória fácil sobre o eslovaco Karol Beck por 6/2, 6/3 e 6/2. FEMININO - No lado feminino, Serena Williams, um pouco mais esguia do que antes, passeou na quadra central ao marcar 6/2 e 6/1 em Barbara Rittner, enquanto sua maior rival do seu lado da chave, a francesa Amelie Mauresmo também estreou bem: marcou 6/3 e 7/5 em Virginie Razzano. Já Mary Pierce não é mais a mesma e caiu diante de Clarisa Fernandes por 6/2 e 6/3.