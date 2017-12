Guga: "Pensei em não entrar na quadra" Gripado e com dores no corpo, Gustavo Kuerten pensou até em não entrar em quadra para a partida de estréia no ATP Tour de Buenos Aires, em que perdeu para o espanhol David Ferrer por 6/3 e 7/5. Desde que chegou de Viña Del Mar, vinha acusando indisposição e revelou estar tomando antibióticos, na esperança de recuperar-se a tempo de fazer uma boa preparação para o Brasil Open, que começa domingo, na Costa do Sauípe. "Por um lado foi melhor que tenha acontecido este problema aqui em Buenos Aires, do que no Sauípe, um torneio mais importante para mim", contou Guga. Antes da partida, Guga já tinha a certeza de que não poderia jogar um tênis de alto nível. Mas, mesmo assim, preferiu entrar em quadra a pedir para deixar a competição. "Sempre fui muito bem recebido aqui em Buenos Aires", disse. "Acho que o respeito ao público influenciou a minha decisão de jogar." Agora, Guga viaja de volta ao Brasil nesta quarta-feira e vai ficar dois dias apenas em recuperação. Afinal, não quer que o cansaço possa prejudicá-lo na próxima semana no Sauípe.