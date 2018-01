Guga perde 1º set; chuva interrompe jogo Até que Gustavo Kuerten jogou bem todo o primeiro set de sua partida diante do norte-americano Todd Martin. Mas, ainda assim, perdeu a série no tie break por 7 a 4, com o adversário aproveitando melhor o seu bom serviço. O jogo, ao final do primeiro set, já teve de ser interrompido por causa de chuva em Londres. Diante de um bom sacador como Martin, Guga confirmou a expectativa de que precisaria de muita paciência para tentar superar o adversário. Logo no primeiro ponto da partida, o brasileiro tomou um ace, de um total de 9 aplicados por Martin no primeiro set. Para Guga, aparentemente, estas poucas trocas de bolas não chegaram a irritá-lo como de costume. O melhor que mostrou foi ter mantido a concentração na partida, não se perdendo em lapsos como em outras recentes partidas. Com 55% de aproveitamento de primeiro serviço, contra 66% de Martin, Guga conseguiu manter até com certa facilidade o seu saque. Na realidade, teve maiores chances de quebrar o saque do adversário com três break points, contra apenas 1 do norte-americano. Se Guga seguir concentrado na partida, pode ter chances de reagir quando o jogo reiniciar depois da chuva no All England Club.