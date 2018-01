Guga perde 1º set contra Schalken O tenista brasileiro Gustavo Kuerten deixou escapar a vitória no primeiro set contra o holandês Sjeng Schalken e perdeu nesta sexta-feira no tiebreak por 7-6 (7/1) pelas quartas-de-final do Masters Series de Montecarlo. O brasileiro precisa da vitória se quiser liderar absoluto o ranking de Entradas da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP). Ele está empatado com o russo Marat Safin com 4.270 pontos. Se vencer o segundo set e conseqüentemente a partida, Schalken vai enfrentar, nas semifinais deste sábado, o argentino Guillermo Coria.