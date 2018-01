Guga perde 1º set contra Tommy Haas O tenista brasileiro Gustavo Kuerten teve muita dificuldade, e perdeu no tiebreak (7/6) o primeiro set da partida contra o alemão Tommy Haas, válida pela terceira rodada do Master Series de Montecarlo. A primeiro set do jogo - que começou pouco depois das 8h30 - teve dois momentos distintos. No início, Guga dominou, ao quebrar o serviço de Haas e abrir uma vantagem tranquila. Só que relaxou e permitiu a reação do alemão. Quando estava sacando no 5/4, próximo de fechar, teve o serviço quebrado. Haas cresceu e levou o jogo para o tiebreak, quando foi melhor e venceu em 8-6. O brasileiro precisa ganhar este e o próximo jogo para retornar ao topo do ranking mundial. O segundo set, que já está andamento, começou pouco depois das 9h20