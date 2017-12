Guga perde 1º set para Ferrero Gustavo Kuerten não começou bem seu jogo diante do espanhol Juan Carlos Ferrero e perdeu o primeiro set no tie break com 7/6 (7/3). Este jogo é válido pela segunda rodada do round robin (fase de classificação) do Masters Cup de Sydney e Guga precisa, invariavelmente, da vitória para manter suas esperanças de chegar as smifinais do torneio. Logo no início do set, Guga cedeu seu serviço e permitiu a Ferrero abrir vantagem de 3 a 0 e depois 4 a 1. O brasileiro ainda conseguiu devolver a quebra para fazer 3 a 4 e depois empatar por 4 a 4 confirmando seu saque. Com equilíbrio no jogo e nas trocas de bolas, Guga ainda voltou a viver outra situação difícil no 4 a 5, quando sacou 15 a 40 e salvou dois set points antes de levar a decisão para o tie break, quando cedeu um mini break logo no seu primeiro saque. Este set demorou 53 minutos, o que demonstra equilíbrio.