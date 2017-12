Guga perde 1º set para Ivanisevic Num começo de jogo com muitos erros e, aparentemente, sem disposição para correr nas bolas, Gustavo Kuerten perdeu fácil o seu primeiro set diante do croata Goran Ivanisevic, por 6 a1, em jogo que vale vaga na final do ATP Tour de Indianápolis. Guga permitiu uma quebra de serviço, no no segundo game. Além de não servir com a habitual eficiência, também errou demais com sua direita. Meio sem saber o que fazer, o tenista brasileiro trocou de raquete, na tentativa de melhorar seu aproveitamento nos golpes. Mesmo assim, voltou a perder seu serviço, permitindo ao croata abrir vantagem de 5 a 0. Diminuiu a vantagem para 5 a 1, mas depois Ivansevic sacou para fechar o set por 6 a 1.