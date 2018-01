Guga perde 2º set: jogo está 1 a 1 Como era de se esperar, a partida entre Gustavo Kuerten e Magnus Norman, pelas oitavas-de-final do Torneio de Maiorca está sendo marcada pelo equilibrio e será decidida em três sets. No primeiro set, Guga deu um show. Com três quebras de saque, venceu a série por 6/1 em apenas 24 minutos. No segundo, o sueco reagiu depois de estar perdendo por 5/2. Quebrou três vezes o saque do brasileiro e fechou em 7/5. Neste momento, o terceiro set está em andamento e quem ganhar vai enfrentar o vencedor do confronto entre o francês Cedric Pioline e o argentino Gaston Gáudio.