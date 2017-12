Guga perde 2º set; jogo está empatado Bastou um simples descuido de Gustavo Kuerten, ao ceder seu serviço no 7º game, para o norte-americano Andy Roddick mostrar seu oportunismo e vencer o segundo set, por 6/4 da partida válida pelas oitavas de final do Masters Series de Montreal. Agora o jogo está 1 a 1, com o brasileiro tendo vencido a primeira série no tie break por 7/6 (7/4) e perder a segunda por 6/4. Um dos motivos que permitiram a reação de Roddick foi o fato de Guga ter diminuido bastante o índice de aproveitamento de primeiro serviço. No primeiro set, estava em 70%, e no segundo ficou em 54%. Roddick ainda não cedeu um serviço sequer, nem mesmo um break point contra. O vencedor deste jogo vai enfrentar o ganhador do confronto entre o marroquino Hicham Arazi e o romeno Andrei Pavel.