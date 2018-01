Guga perde 2.º set no tie-break O tenista brasileiro Gustavo Kuerten perdeu o segundo set para o espanhol Tommy Robredo por 7/3 na disputa do tie-break. O jogo, válido pela segunda rodada do US Open, em Nova York (EUA), está agora empatado em 1 a 1. Guga havia vencido o primeiro set com a parcial de 7/5. A partida, até o final da segunda série, já durava 1 hora e 39 minutos.