Guga perde 2º set para Lleyton Hewitt O australiano Lleyton Hewitt aumentou a vantagem sobre o tenista Gustavo Kuerten e venceu o segundo set por 6-3, dificultando ainda mais as coisas para o Brasil no confronto entre os dois países pelas quartas-de-final da Copa Davis, disputada na arena montada na Avenida Beira-Mar Norte, em Florianópolis. Hewitt havia vencido o primeiro set por 7-6(7/5) e se vencer o terceiro game, o Brasil estará eliminado do torneio.