Guga perde 3º set; argentino na frente Gustavo Kuerten voltou a atuar de forma irregular e perdeu o terceiro set da partida contra o argentino David Nalbandian, válida pelas quartas-de-final do Torneio Roland Garros. Guga começou bem e quebrou o serviço do argentino. Mas em seguida caiu de produção. Nalbandian se aproveitou e ganhou os quatro games seguintes. Guga reagiu, chegou ao empate (em 4 a 4), mas o argentino retomou o controle e fechou a série em 6/4. O placar agora está em 2 a 1 para o argentino. As parciais estão em 6/2, 3/6 e 6/4. A exemplo do que ocorreu no primeiro set, Guga pediu atendimento do fisioterapeuta e recebeu massagens na perna direita. O vencedor deste jogo enfrenta o argentino Gaston Gaudio, que eliminou o australiano Lleyton Hewitt.