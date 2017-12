Guga perde a final do Torneio de Lyon Gustavo Kuerten perdeu para o francês Paul-Henri Mathieu na final do ATP Tour de Lyon. O brasileiro começou melhor na partida deste domingo, mas sofreu a virada e acabou sendo derrotado por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/3 e 6/1. Guga embarca agora para Madri, onde disputa o Masters Series a partir de segunda-feira. Aos 20 anos, Mathieu conquistou neste domingo o seu segundo título na carreira, depois de ter sido campeão em Moscou na última semana, e fez a festa da torcida francesa em Lyon. Já Guga perdeu a chance de ganhar seu primeiro título em torneios disputados em quadra de carpete. Segundo ele, o desgaste físico impediu a vitória sobre Mathieu. ?Não aguentei. Estava bem desgastado. Comecei super bem, mas o físico acabou um pouco antes do fim do jogo?, lamentou o brasileiro.