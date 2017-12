Guga perde a final em Viña del Mar Gustavo Kuerten ficou com o vice-campeonato do Torneio de Viña del Mar, disputado no Chile e com prêmios de US$ 355 mil. Na final deste domingo, o tenista chileno Fernando Gonzalez contou com o apoio da torcida para derrotar o brasileiro, por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/4. Guga parte agora para a Argentina, onde participa do ATP Tour de Buenos Aires. Na decisão deste domingo à noite, Guga desperdiçou uma boa chance no primeiro set, quando teve o saque na mão para fechar em 6/4, mas permitiu a virada de Gonzalez, que aproveitou para fazer 7/5. Depois, na segunda parcial, o chileno, empolgado com o apoio do público, esteve sempre melhor, liderando até fazer 6/4. Apesar da derrota para Gonzalez, Guga está fazendo um bom começo de temporada, com bons resultados nos três torneios que disputou. Afinal, em Auckland, na Nova Zelândia, ele alcançou as semifinais. Depois, no Aberto da Austrália, foi até terceira rodada, um feito inédito em sua carreira. E agora, ficou com o vice no Chile. Para Gonzalez, a vitória deste domingo lhe deu o 4º título como tenista profissional. Sendo que ele já tinha sido campeão deste mesmo torneio em Viña del Mar, na edição de 2002.